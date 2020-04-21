Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Aksaray Valiliği tarafından 5 Nisan 2020 tarihinde karantina altına alındı. 5 Nisan'da Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Ortaköy ilçesi Kümbet köyümüz yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

Köyün karantinaya alınmasının ardından sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 14 gün boyunca hummalı bir çalıma yaptı. 14 gün boyunca yapılan çalışmaların ardından her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, karantina süreci dolan köyün karantinası kaldırıldı. Karantinanın kalkması ile birlikte köy halkı normal hayatına döndü.