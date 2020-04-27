Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Korona virüs günlerinde ilk defa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu kadar trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.