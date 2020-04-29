Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin akciğerleri olan ormanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 15 yangın gözetleme kulesinden kesintisiz şekilde kontrol edilerek yangınlara karşı korunuyor. Bu kulelerden biri olan Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi’nin panoramik camlarından bakıldığında; Sarıyer’deki ormanlar, İstanbul Boğazı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Anadolu Yakası’ndaki ormanlık alanlar görülebiliyor.



Yılın her günü 24 saat aralıksız ormanların gözetlendiği kulenin ana hedefi, muhtemel bir yangının henüz duman safhasındayken söndürme ekiplerine bildirilmesi.

Telsiz sistemi ve termal kameralarla donatılmış olan kulenin üst katında toplantıların yapıldığı yedek bir yönetim merkezi de bulunuyor.



24 yıllık mesleğini aşkla yapmayı sürdürüyor

Kulede 24 yıldır görev yapan Yangın Gözetleme Kulecisi Ülkü Efe, vazifesini kentin akciğerlerini korumanın verdiği büyük mutlulukla sürdürmeye devam ediyor.

Eşi ile memleketleri Amasya’dan İstanbul’a göç ettiklerinde uzun yıllar mesai arkadaşlığı da yapan Efe, hayat arkadaşıyla aynı kulelerde çalıştı.



Masmavi İstanbul Boğazı manzarasına nazır ormanların arasında görevine devam eden Efe, işi sayesinde Türkiye’nin mücadele ettiği yeni tip koronavirüsten de izole bir hayat sürdürebiliyor.



Ülkü Efe, sabah görevi devralır almaz, ormanları gözden geçirmeye başlıyor. Telsiz dinleyip, bilgisayarları kontrol eden Efe, termal kameralardan görüntüleri de izliyor.

Evi gibi gördüğü kulede kendisine adeta bir hayat kuran Efe, gözetleme merkezinde soğan, nane gibi organik besinler de yetiştiriyor. Efe, mesaisini bitirdiğinde görevini, akşam görevlisine devredip evinin yolunu tutuyor.