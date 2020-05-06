Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber ve kuaförlerin sürece hazır olduklarını söyledi. Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş "Bütün iş yerleri randevu sistemiyle çalışacak. Her işletmede mutlaka dezenfektan ve ateş ölçer bulunacak. Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek. Havlu, peçete gibi ürünler de tek kullanımlık olacak. Ustalar kesinlikle maske takacak. Koltuklar arasında 1,5 metre mesafe bırakılacak" dedi.