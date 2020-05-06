Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçecek berber ve kuaförlerin sürece hazır olduklarını söyledi. Üyelerini gerekli hazırlıkları yapmaları için önceden uyardıklarını ifade eden Karakaş "Bütün iş yerleri randevu sistemiyle çalışacak. Her işletmede mutlaka dezenfektan ve ateş ölçer bulunacak. Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek. Havlu, peçete gibi ürünler de tek kullanımlık olacak. Ustalar kesinlikle maske takacak. Koltuklar arasında 1,5 metre mesafe bırakılacak" dedi.
Berberler randevulu çalışacak
06.05.2020 - 02:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek. Ruj, fondöten gibi ürünler birden fazla kişiye kullanılmayacak.
Etiketler : berber,kuaför,korona,
701886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701886.aspx
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