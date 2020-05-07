Edinilen bilgiye göre bir grup vatandaş, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesindeki bir lokalde toplanarak vakit geçirmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri lokalde bulunan A.D, Ü.T ve Ö.B’ye korona virüs önlemleri kapsamında il umumi hıfzıssıhha kanunu gereği 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.
Yasağı çiğnediler cezayı yediler
07.05.2020 - 00:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 00:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta bir lokalde toplanan şahıslara korona virüs önlemleri kapsamında 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : maraş,yasak,ceza,
702134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702134.aspx
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