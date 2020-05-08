Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlayacak. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul Bakırköy Meydanı’nda sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Vatandaşların çoğunun maske taktığı görülürken, meydanda yürüyenler sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Meydandaki hareketlilik ve sosyal mesafenin hiçe sayılması fotoğraf karelerine yansıdı.