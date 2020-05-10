Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Valiliği, Demirci İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Demirci’de bir mahallede ve bir apartmanda uygulanan karantina sürecinin bu gece yarısı itibariyle sona ereceğini açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45’de bulunan apartman için uygulanan karantinanın, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.05.2020 tarihli ve 2020/5-11 sayılı kararı ile 10.05.2020 tarihi saat 24:00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.