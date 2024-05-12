Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Polonya'da büyük yangın! 1.348 dükkan küle döndü

Polonya'da büyük yangın! 1.348 dükkan küle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonya’nın başkenti Varşova'da 'Marywilska 44' adlı alışveriş merkezinde çıkan yangının kısa sürede yayılması sonucu 1.348 dükkan küle dönerken ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Bialoleka semtinde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangın kısa süre içerisinde 65 bin metrekarelik alışveriş merkezinin tamamını kapladı.

Yangını söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürerken Hükümet Kriz Merkezi, Varşova halkına bölgeden uzak durmaları, camlarını açmamaları uyarısı yaparak, dışarı çıkmaları halinde ise maske takmalarını tavsiyesinde bulundu.

Polonya'da büyük yangın! 1.348 dükkan küle döndü - 1. Resim

Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Polonya'da büyük yangın! 1.348 dükkan küle döndü - 2. Resim

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, 1.348 işyerinin ise tamamen küle döndüğü öğrenildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kaldığı yangında milyonlarca dolar maddi zararın olduğu tahmin ediliyor.

Polonya'da büyük yangın! 1.348 dükkan küle döndü - 3. Resim

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken İtfaiye Genel Müdürü Mariusz Feltynowski yaptığı açıklamada yangının 11 dakika gibi kısa bir sürede bu büyüklükte bir alışveriş merkezinin tamamını sarmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Varşova polisi ise yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kenan Sofuoğlu 'Hayatımın en büyük hatası' diyerek dert yandı: 3 haftada mahvoldum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afganistan'da yüzyılın felaketi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti - DünyaYüzlerce ölü var!Türk dünyasının tanınmış bilim adamları Azerbaycan'da bir araya geldi - DünyaTürk dünyasının tanınmış bilim adamları Azerbaycan'da bir araya geldiErdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında! Türkçe başlık attılar: Kazan kazan - DünyaTürkçe başlıkla duyurdular!Eşcinsel bireylerin hapis cezasına çarptırılması gündemdeydi... Dünya Bankası ve IMF'ye Gana'ya baskı yapma çağrısı! - Dünya"Baskıyı artırın!"Biden ateşkesteki tek şartı açıkladı! Hamas rehineleri serbest bıraksa... - DünyaBiden ateşkesteki tek şartı açıkladıİsrail karıştı! Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’den Netanyahu'ya sert sözler - DünyaKabine toplantısında birbirlerine girdiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...