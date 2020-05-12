Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklanmıştı. Ancak yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, havanın sıcak ve güneşli olmasını fırsat bilerek yasağı deldi. Maçka Demokrasi Parkına giren vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görülürken, bazıları banka oturdu bazıları da çimenlik alanlara uzanarak keyif yaptı. Yasağa rağmen parktaki insan yoğunluğu havadan görüntülendi.
Yasağa rağmen Maçka Parkı’na giden vatandaşların yoğunluğu havadan görüntülendi
12.05.2020 - 10:10 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında parkların yasaklanmasına rağmen vatandaşlar Maçka Demokrasi Parkına akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, bazıları da çimenlik alanlarda uzanıp keyif yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : maçka parkı,koronavirüs,
703497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703497.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER