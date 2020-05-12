Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklanmıştı. Ancak yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, havanın sıcak ve güneşli olmasını fırsat bilerek yasağı deldi. Maçka Demokrasi Parkına giren vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görülürken, bazıları banka oturdu bazıları da çimenlik alanlara uzanarak keyif yaptı. Yasağa rağmen parktaki insan yoğunluğu havadan görüntülendi.