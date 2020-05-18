Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahallede oturan Suriye uyruklu Ahmet A’ya ait üç katlı evin birinci katında yangın çıktı. Kendi imkânlarıyla çocuklarını yangından kurtaramayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Eve giren bir itfaiye eri, iki çocuğu da alevler arasından kurtarıp ailesine teslim etti. Bu kahramanca davranış, vatandaşlar tarafından alkışlandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu alevler söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.