Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Topolino’yu ailesinin bir ferdi gibi gördüğünü söyleyen Sarıboğa, “Ben 67, arabam 69 yaşında, ikimizin de sokağa çıkma yasağı var” dedi. Evli ve dört çocuk babası olan Sarıboğa, otomobilin yüzde 95 oranında bütün orijinalliği koruduğunu belirtti. Deposu beş litre yakıt alan ve tüp taktırıp lastik aksamının değiştiğini ifade eden Sarıboğa, eski araçların daha sağlam bir yapısı olduğunu kaydetti. Sarıboğa “1984’te almıştım. O zamandan beri beraberiz. Son model aracı olanlar, hayran hayran bakıyor. Aracıma aynı anda 15 kişinin birden binmişliği vardır. İnşallah koronavirüs sonrası bol bol gezeceğiz” diye konuştu.



BİR EŞİM VAR BİR ARABAM

Mahmut Sarıboğa, “Arabamın her gün temizliğini yapıyorum. Aracımla çok mutluyum. Çocuklar evlenince geriye bana eşim ve arabam kaldı" dedi.

BERİL SOLMUŞGÜL