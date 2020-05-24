Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, kentteki koronavirüs tablosunu açıkladı.

Milletvekili Battal, “Koronavirüs ile mücadele sürecinde, Bayburt’ta bugüne kadar 194 vaka tespit edilmiş olup, 166 hastamız tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşmuştur. 8 hastamızın tedavisi devam etmekte olup, yoğun bakımda 4, müşahede altında 2 hastamız bulunmaktadır.12 vatandaşımız vefat etmiştir” dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, bu süreçte tedavisi devam eden hastalara acil şifa dileyerek, “Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Alınan tedbirlere bütün hemşehrilerimizin hassasiyetle uyması neticesinde son günlerde Bayburt’ta hiç pozitif vaka çıkmamıştır. Bu durum umutlarımızı daha da artırmıştır” diye konuştu.