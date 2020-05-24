Akçakale'de çocuklar kısıtlama yokmuş gibi parkları ve ara sokakları bayram alanına çevirdi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde çocuklar sokakları doldurdu. Çocuklar ara sokaklarda oyuncak silahlarla birbirlerini kovaladı. Başka bir noktada ise çocuklar parkta bir araya gelerek hiçbir şey yokmuş gibi eğlendi.
Çocuklar bayramda yasak dinlemedi
24.05.2020 - 14:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çocuklar dinlemedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,Akçakale,sokağa çıkma yasağı,
706453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706453.aspx
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