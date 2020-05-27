Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Seyahat İzni Nasıl Alınıyor?

Türkiye’de gündemde yer alan Covid-19 salgını nedeniyle şehirler arası giriş ve çıkışların yasaklanması, özellikle 65 yaş üstü için yeni genelge yayınlanarak, kısıtlamanın maddeleri de medyaya yansıtıldı. Seyahat için izin alması gereken 65 yaş üstü vatandaşların, refakatçilerle birlikte yolculuk etmesi koşulu eklendi.

Aynı zamanda acil durumlar için de izin alabilecek olan vatandaşların, nedenlerini valiliğe bildirdikten sonra şehir değiştirebileceklerini açıklayan içişleri bakanlığı, bu dönemde e- başvuru sistemi kullanarak seyahat edebileceklerini açıkladı.

Alo 199 Vefa destek hattı üzerinden de seyahat başvuru yapabilecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar, refakatçilerinin de bilgilerini vererek şehirler arası yolculuk yapabilecek aynı zamanda sadece 1 ay kalma hakları olacak.

Kaç Kişi Seyahat Ediyor?

Şehirler arası giriş çıkış yasağı dolayısıyle açılan valilik izinleri, öncelike vatandaşların sağlık durumları ve şehirden çıkış nedenlerini kontrol ediyor. Bu nedenle 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk izni vermek için kurulan e-başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılabilirken, 199 vefa destek hattı üzerinden de izin alınması sağlanıyor.

Mayıs ayından sonra gelecek olan yeni vaka durumlarıyla karşılaşmamak için alınan önlemler arasında ramazan bayramındaki kısıtlamalar da söz konusu. Bu süreçte şehirler arası yolculuk için yapılan başvurlar ise 258 bin 651 kişi tarafından yapılmış vaziyette. Bu sayılara refakatçilerin de dahil olduğunu açıklayan içişleri bakanı, 17:30 a kadar alınan izinlerin bu kadar olduğunu açıkladı.

Covid-19 Döneminde Yolculuk Koşulları Neler?

Bu süreçte yolculuk için her otobüsün kontenjanını farklı belirlendi. Büyük otobüsler ve minibüsler üzerinden kişi alım sayısı düşük olduğu için seyahat ücretlerinin de artığı belirtilirken, uçak yolculuklarındaki sınırlamalar da aynı düzeyde devam ediyor. Bu süreç bitene kadar yolculuklarda sosyal mesafe kuralına uyulacağı açıklanıyor.

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