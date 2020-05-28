Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Menderes hayranı olan ve 1963-1967 yılları arasında Kâhta Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Turanlı iki çocuğuna, ilk demokrasi şehitleri olarak bilinen Menderes ile Zorlu’nun ismini verdi. İki kardeşin doğum günlerinin 27 Mayıs olması da dikkat çekiyor. Adnan Menderes Turanlı darbenin üçüncü yılında 27 Mayıs 1963’te dünyaya gelirken kardeşi Fatih Rüştü Zorlu Turanlı’nın doğum tarihi ise 27 Mayıs 1965. Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yıllardır siyasetin içerisinde yer alırken, şuan Kâhta Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütüyor. Gençliğinden itibaren siyasete mesafeli duran Adnan Menderes Turanlı ise çiftçilik yaparak hayatını sürdürüyor.