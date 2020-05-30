Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı’nda biriken çöp yığınları, oluşan akıntı ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmadığı bir zamanda Türkiye’nin ve İstanbul’un eşsiz güzelliği boğazda görüntülenen çöp yığınları, boğazın eşsiz güzelliğine yakışmadı. Fatih Ahırkapı Feneri önünde akıntı sebebiyle biriken plastik çöpler boğazın eşsiz güzelliğine gölge düşürdü.

Öte yandan, çöp yığınlarının akıntı ile birlikte Marmara Denizi’ne doğru gitmesi havadan drone ile görüntülendi.