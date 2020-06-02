Mimarsinan Mahallesi Lozan Sokak'ta, 34 KA 9960 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki odunluğa çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Serdar B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç, olay yerinden kaldırıldı.
İstanbul'da panelvan odunluğa girdi: 1 yaralı
02.06.2020 - 04:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de, yol kenarındaki odunluğa çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Etiketler : istanbul kaza,trafik kazası,
708278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708278.aspx
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