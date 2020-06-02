Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevi sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Şahin Keser, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keser, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Bursa'da özel bir hastanenin yoğu bakım ünitesinde tedavi altına olan Uzman Çavuş hayatını kaybetti. Acı haber mesai arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. Keser'in cenazesi İnegöl'deki uğurlama töreninin ardından dualarla memleketi Adana'ya gönderildi.