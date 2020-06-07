Şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ndeki yaylaya dün akşam saatlerinde pancar toplamaya giden 10 çocuk babası Selim Dayan, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Dayan'ın arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılarak 4 kilometre sedye ile taşınan Dayan, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından ambulansa ulaştırıldı. Hakkari Devlet Hastanesine getirilen Dayan tedavi altına alındı.
Kayalıklardan düşen şahıs 4 kilometre sedye ile taşındı
07.06.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda düşen şahıs 4 kilometre sedyeyle taşınarak kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayalıklardan düşen şahıs,
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