Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde Sultan Uzunel (65), hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Uzunel'den haber alınamayınca ve otlatmaya götürdüğü hayvanları da bulunamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma öncülüğünde AFAD, TRAC, AKUT, DAK ve İHH ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uzunel yaklaşık 24 saatin sonunda kaybolduğu mahalleden 15 kilometre ilerideki dağlık arazide bulundu. Yaşlı kadının geçici hafıza kaybı yaşadığı ve geçmişe dair bir şey hatırlamadığı öğrenilirken, Uzunel sonrasında olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.