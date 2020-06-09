Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Çıplak idaresindeki 52 AAF 776 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp refüje ters döndü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Samsun'da otomobil takla attı
09.06.2020 - 23:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yoldan çıkan otomobil takla atarak hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Etiketler : Samsun,
709990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709990.aspx
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