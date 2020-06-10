Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Sezai A.’nın (25) kafasına kalıp tahtası düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz işçi aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları Sezai A.'nın yardımına koştu. Yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu, olayla ilgili tahkikatın ise devam ettiği öğrenildi.