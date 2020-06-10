Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bismil-Batman karayolunda meydana geldi. Bismil ilçe merkezi çıkışında bulunan durak kent sitelerin karşısında sıcaktan dolayı asfalt eridi. Eriyen asfalttan dolayı yol kayganlaşırken sollamaya giren 07 DHK 26 plakalı kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza anını anlatan kamyon şoförü Mehmet Şirin Suluk Temmur, “Ben gelirken asfalt erimişti, sollamaya çıktım asfalt erdiği için araç fren tutmadı, kayarak buraya kadar geldim. Allah’a çok şükür kimseye bir şey olmadı, arabam zarar gördü” dedi.

Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.