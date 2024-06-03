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Pakistan'da madende gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan&#039;da madende gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldiğini bildirdi.

11 KİŞİ CAN VERDİ

Olayda 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini ifade eden Baloch, tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlık yapıldığını aktardı.

Eyalet yetkilileri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. Belucistan eyaletindeki başka bir maden ocağında mart ayında yaşanan patlamada 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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