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Real Madrid kupa canavarıyla devam dedi! Luka Modric ile sözleşme uzattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid kupa canavarıyla devam dedi! Luka Modric ile sözleşme uzattı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, Luka Modric ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Hırvat yıldız, 2012'de transfer olduğu İspanyol ekibiyle 6 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazandı.

Real Madrid, Luka Modric ile yola devam dedi. İspanyol ekibi 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme için prensipte anlaştı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımda kalmasını çok istediği Modric yıllık ücretinde indirim yapınca taraflar kısa sürede el sıkıştı.

TAM BİR KUPA CANAVARI

2012 yılında Tottenham'dan transfer edilen Luka Modric, Real Madrid kariyerinde 26 kupa kazandı. Hırvat oyuncu son Şampiyonlar Ligi zaferiyle kulüp tarihinde en çok kupa kazanan oyuncu rekorunu Nacho ile paylaşıyor. Bu sezon 46 maçta görev yapan Modric 23 karşılaşmaya on birde başladı. Ünlü futbolcu forma giydiği karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

Real Madrid kupa canavarıyla devam dedi! Luka Modric ile sözleşme uzattı - 1. Resim

BALLON D'OR ÖDÜLÜ BULUNUYOR

Luka Modric 2018'de Ballon D'or ödülünü kazanmanın yanı sıra aynı sene FIFA ve UEFA tarafından da yılın futbolcusu seçildi. Kariyeri boyunca 6 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ünlü orta saha 6 defa da ülkesinde yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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