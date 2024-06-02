Sokak köpekleri 11 yaşındaki Gökay'a saldırdı! Korku dolu anları anlattı

Samsun'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk kaçarken hastanelik oldu.

Türkiye'de son günlerde sokak köpeklerinin akıbeti tartışma konusu olurken, Samsun'da sokak köpeklerinin saldırarak kovaladığı 11 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesinde meydana gelen olayda, dedesine ziyarete gelen 11 yaşındaki Gökay Erkan, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarak canını kurtarmak isteyen çocuk düşerek hastanelik oldu.

Dede Kamil Çelik ve komşular minik çocuğun yardımına koştu. Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"TEKME ATARAK KENDİMİ KORUDUM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan minik Gökay, "Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim, yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum" dedi.

Dede Kamil Çelik ise, "Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.

Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu.