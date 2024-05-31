Başıboş köpek dehşeti! Onlarca hayvanı parçaladılar

Kahramanmaraş’ta başıboş köpek sürüsü bir çiftçinin hayvanlarını parçalayarak telef etti. 40 koyun, 55 kaz ve 150 tavuğun olduğu çiftlik sahibi mağduriyetini bildirerek yetkililerden yardım talep etti.

Başıboş köpek dehşeti günbegün artıyor. Yalnızca insanlara saldırmayan başıboş köpekler, diğer hayvanlara da saldırıyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir çiftliğe dalan başıboş köpekler içeride bulunan hayvanları parçaladı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER ONLARCA HAYVANI TELEF ETTİ

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Başıboş köpek sürüsü Adem Çolak'ın besi çiftliğine girdi. Köpekler, çiftlikteki koyun, tavuk ve kazlara saldırdı. 40 koyun, 150 tavuk ve 55 kazın telef olduğu olayda onlarca hayvan da ağır yaralandı.

ÇİFTLİK SAHİBİ KÖPEKSEVERLERE SESLENDİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Yaşadığı olay sonrası açıklamada bulunan Çolak, “Köpekler aniden saldırdı. Bu esnada biz yetişemedik yarım saatin içinde 50’ye yakın küçükbaşımız telef oldu. Bunun yanı sıra 150 tavuk ve 55-60 tane de kaz telef oldu. Biz mağduruz yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Biz bu işi severek yapıyoruz başka da işimiz yok” dedi.

Köpek severlere seslenen Çolak, “Biz köpeklere bir şey yapınca tepki gösteriyorlar. Bizimkiler de hayvan gelsinler şimdi bunlara da ayaklansınlar. Kurbanlık sattım ve sattığım vatandaşlara ne diyeceğim. Hayvanları biz sabahın 4’ünde kalkıp etimiz ile tırnağımız ile emek veriyoruz. Başıboş köpeklerin hayvan barınaklarına toplanmasını rica ediyorum” ifadesini kullandı.