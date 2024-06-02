Marmara'da müsilaj endişesi! Büyükçekmece'nin ardından Gemlik'te korkutan görüntü

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıllarda patlak veren müsilaj riski yeniden kapıya dayandı. Büyükçekmece'de suyun renginin değişmesinin ardından bu kez Gemlik'te kaydedilen görüntüler korkuttu.

Marmara Denizi’nde son yıllarda sık sık gündeme gelen, halk arasında “deniz salyası” olarak bilinen müsilaj riski yeniden kapıya dayandı. Deniz suyunun kirlenmesi nedeniyle oluşan müsilaj riski, yaz aylarının gelmesiyle bir kez daha gündeme geldi.

MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Büyükçemekmece'de alg (yosun) yoğunluğunun artmasıyla suyun renginin değişmesinin ardından bu kez Gemlik Körfezi’nde ortaya çıkan manzara korkuttu. Gemlik Körfezi’nde önceki yıllarda ortaya çıkan manzara, müsilaj geri mi dönüyor endişesi oluşturdu.

GEMLİK'TE KORKUTAN MANZARA

Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nin üstünde oluşan görüntüler vatandaşlar arasında müsilaj geri mi dönüyor sorularını akla getirirken, geçmiş yıllarda meydana gelen görüntünün tekrar oluşacağına dair korkular vatandaşlar tarafından dile getirildi.