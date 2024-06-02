Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Marmara'da müsilaj endişesi! Büyükçekmece'nin ardından Gemlik'te korkutan görüntü

Marmara'da müsilaj endişesi! Büyükçekmece'nin ardından Gemlik'te korkutan görüntü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marmara&#039;da müsilaj endişesi! Büyükçekmece&#039;nin ardından Gemlik&#039;te korkutan görüntü

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıllarda patlak veren müsilaj riski yeniden kapıya dayandı. Büyükçekmece'de suyun renginin değişmesinin ardından bu kez Gemlik'te kaydedilen görüntüler korkuttu.

Marmara Denizi’nde son yıllarda sık sık gündeme gelen, halk arasında “deniz salyası” olarak bilinen müsilaj riski yeniden kapıya dayandı. Deniz suyunun kirlenmesi nedeniyle oluşan müsilaj riski, yaz aylarının gelmesiyle bir kez daha gündeme geldi.

MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Büyükçemekmece'de alg (yosun) yoğunluğunun artmasıyla suyun renginin değişmesinin ardından bu kez Gemlik Körfezi’nde ortaya çıkan manzara korkuttu. Gemlik Körfezi’nde önceki yıllarda ortaya çıkan manzara, müsilaj geri mi dönüyor endişesi oluşturdu.

GEMLİK'TE KORKUTAN MANZARA

Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nin üstünde oluşan görüntüler vatandaşlar arasında müsilaj geri mi dönüyor sorularını akla getirirken, geçmiş yıllarda meydana gelen görüntünün tekrar oluşacağına dair korkular vatandaşlar tarafından dile getirildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 120 bin kişi meydanlara akın etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar yardım istedi, aniden saldırıya geçti - Yaşamİstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar yardım istediSokak köpekleri 11 yaşındaki Gökay'a saldırdı! Korku dolu anları anlattı - YaşamSokak köpekleri 11 yaşındaki Gökay'a saldırdıAldığı kararla gelirini katladı! 'Çok iyi kazanıyorum' diyerek vatandaşlara önerdi - YaşamAldığı kararla gelirini katladı! Bu sene 2 ton ürün bekliyorAyağı alçılı öğrenci koltuk değnekleriyle LGS'ye geldi, sınava girdi - YaşamKoltuk değnekleriyle sınava geldiHikayesini dinleyenler şaşırıyor! Tam 54 yıldır aynı bisikletle çalışıyor - YaşamHikayesini dinleyenler şaşırıyor! Tam 54 yıldır aynı bisikletle çalışıyor10 dakikada 2 kilo kiraz yedi, yarım altın kazandı - Yaşam10 dakikada 2 kilo kiraz yedi, yarım altın kazandı
Sonraki Haber Yükleniyor...