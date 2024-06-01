Marmara Denizi'nde korkutan görüntüler... İstanbul'da suyun rengi değişti

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıllarda patlak veren müsilaj riski, yaz aylarının gelmesiyle yeniden arttı. Büyükçekmece'de artan alg yoğunluğunu gösteren görüntüler korkuttu.

Deniz suyunun kirlenmesi nedeniyle özellikle Marmara Denizi’nde son yıllarda sık sık gündeme gelen, halk arasında “deniz salyası” olarak bilinen müsilaj riski yeniden kapıya dayandı. Büyükçekmece'de dronla görüntülenen denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu korkuttu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

Büyükçekmece'de hava sıcaklığının artışıyla birlikte denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti. Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

RENK DEĞİŞİMİ KİRLİLİKTEN

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi