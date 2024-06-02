Aldığı kararla gelirini katladı! 'Çok iyi kazanıyorum' diyerek vatandaşlara önerdi

Yozgat'ta çiftçilik yapan ve hububat ekili 10 dönem kıraç arazisinden verim alamayan Seyit Erol, arazisini badem bahçesine çevirince gelirini artırdı. Bu yıl 2 ton ürün elde etmeyi hedefleyen Erol, bademin faydalarını hatırlatıp vatandaşlara her gün bir avuç badem yemelerini önerdi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde çiftçilik yapan Seyit Erol, daha önce hububat ekip ürettiği arazisine badem ekince gelirini artırdı.

Arazinin kıraç olması ve sulama maliyetinin de yükselmesinden dolayı hububattan beklediği verimi alamayan Erol, yaptığı araştırma sonrası arazisini badem bahçesine dönüştürdü. 2017'de 10 dönüm arazisini 600 badem fidanı ile buluşturan Erol, 2020'de 300 kilograma yakın ürün elde etti.

BU SENE 2 TONA YAKIN ÜRÜN BEKLİYOR

Kıraç arazisine yıllardır arpa ve buğday ektiğini ancak istediği verimi alamadığı için alternatif bir ürüne yöneldiğini söyleyen Erol, "Köyümde çiftçilikle uğraşıyorum, badem bahçesini 2017 yılında kurdum, 2020 yılında 300 kilogram badem aldım. Daha önce burada arpa, buğday ekiyorduk ama bir şey kazanamıyorduk. Çorak arazi olduğu için badem dikmeye karar verdim. Burası 10 dönüm bir alan ve burada 600 ağaç var. Bu sene verim çok yüksek, yağmur da iyi, bir sıkıntı olmazsa 2 tona yakın ürün almayı düşünüyorum" dedi.

"HUBUBATA GÖRE İYİ GELİR ELDE EDİYORUM"

Bahçenin bakımının zahmetli ve masraflı olduğuna değinen Erol, "Bahçenin budaması, ilaçlaması çok zahmetli ama yine de ben bu işi severek yapıyorum, hububata göre çok iyi gelir elde ediyorum. Bademin kilogramını geçen sene 100 liradan verdik, bu sene fiyatları daha belli olmadı, duruma göre değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Bademin lif, yağ ve protein açısından zengin olduğunu hatırlatan Erol, vatandaşlara her gün bir avuç badem yemeleri önerisinde de bulundu.