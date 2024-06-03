Burdur'da diyaliz faciası! Bakan Koca açıklama yaptı

Çöp evde bir deri bir kemik kalmıştı! Teyze ve kuzen hakkında mahkeme karar verdi

Çöp evde bir deri bir kemik kalmıştı! Teyze ve kuzen hakkında mahkeme karar verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan 33 hastadan 3'ünün yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs'ta Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz sonrası 3 hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin olayda adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

HASTALAR GÖZETİM ALTINA ALINDI

5 Mayısta, ikisi yoğun bakımda yatmakta olan otuz üç hastamız Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisine girmiştir. Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır.

HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, iki yoğun bakım hastamız dahil, hastalarımızın on dördü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın üçü Isparta, yirmi üçü Antalya, altısı Afyon, biri ise Denizli’ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir. Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir.

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3 HASTA CAN VERDİ

Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki üç hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibariyle entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. On dört hastamızın tedavileri devam etmektedir. On altı hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir.

NE OLDU?

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.

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Olay sonrası ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alınıp entübe edilen hastalardan 3'ü hayatını kaybetti.