ABD borsasında yüzde 99,9 düşüş göründü

ABD borsalarında gün içerisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway hissesinde yüzde 99.9 oranında düşüş göründü. Yetkililer, bunun teknik bir arızadan kaynaklı olduğunu belirtti.

ABD'de gün içerisinde açıklanan imalat endeksi 48,7 seviyesine geriledi. Ülke ekonomisi soğuma sinyalleri verdi. Tahvillerde de gerileme yaşandı. Bunun üzerine ABD borsasında yaşanan bir düşüş görünümü, ülkede endişeye yol açtı.

HİSSEDE YÜZDE 99,9 DÜŞÜŞ GÖRÜNDÜ

ABD borsalarında bazı teknik aksaklıklar yaşandı. Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway hissesi gün içerisinde yüzde 99.9 düşmüş göründü. Bu görünüm ülkede endişe ve paniğe yol açtı.

YETKİLİLER AÇIKLADI

New York Menkul Kıymetler Borsası (NEYSE), Berkshire Hathaway’in yüzde 99,99 oranında düşük gösterilmesinin teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtti. NEYSE tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderildiği belirtildi.