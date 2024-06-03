Netanyahu, Biden'ın ateşkes teklifini reddetti: Savaşı sürdüreceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifini reddetti. "Biden teklifinde önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi" diyen Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan ateşkes teklifini İsrail Savaş Kabinesi onaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

BİDEN'I ELEŞTİRDİ

Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, "Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız" dedi.

"SAVAŞI DURDURAMAYIZ"

Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi. Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi.

ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

SAVAŞ KABİNESİ ONAYLADI

İsrail devlet medyası Kan'a göre Tel Aviv yönetimi İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından savaşın bitmesini kabul etti. Kan'ın haberine göre Biden'ın teklifi İsrail Askeri Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edildi. Ateşkes teklifinin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edildiğine ilişkin Gantz'tan açıklama geldi. Gantz, "Biden'ın ateşkes teklifi, Savaş Kabinesi’nde oy birliğiyle kabul edildi" dedi.