İsrail'de ateşkes kaosu! Aşırı sağcı bakan, Netanyahu'yu kabineyi dağıtmakla tehdit etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi İsrail'i karıştırdı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ateşkes teklifinin kabul edilmesi durumunda hükümetten çekileceklerini açıkladı. Smotrich, teklifin kabul edilmesi halinde "başarısız Netanyahu hükümeti liderliğini yenisiyle değiştirmek için çalışacaklarını” ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs tarihinde İsrail ve Hamas'a Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi sundu. İsrail Savaş Kabinesi'nin bu teklifi oy birliği ile kabul etmesinin ardından Netanyahu, Biden'a resti çekti.

"KABİNEYİ DAĞITIRIM" TEHDİDİ

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin İsrail Meclisi önünde açıklamada bulunarak, Netanyahu'yu ateşkesi kabul etmesi halinde kabineyi dağıtmakla tehdit etti.

"BUNUN BİR PARÇASI OLAMAYIZ"

Smotrich, hükümetinin teklifi kabul etmesi halinde “bunun bir parçası olmayacakları ve başarısız (Netanyahu hükümeti) liderliğini yenisiyle değiştirmek için çalışacaklarını” söyledi.