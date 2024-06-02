İstanbul'da yılan paniği! Vatandaşlar yardım istedi, aniden saldırıya geçti

Öyle bir yerden çıktı ki! Kuaförde yılan paniği

Öyle bir yerden çıktı ki! Kuaförde yılan paniği

İstanbul'da bir binanın bodrum katına giren yılan, büyük paniğe neden oldu. Yılan, vatandaşların yardım istediği Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneği üyeleri tarafından yakalanırken, doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü.

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, vatandaşlar arasında paniğe neden oluyor. Birçok kentte boyu iki metreyi aşan yılanlar görülürken, bir tanesi de megakent İstanbul'da kameralar tarafından kaydedildi.

Kağıthane'nin Çeliktepe Mahallesindeki bir binanın yanında dün akşam saatlerinde yılan gören vatandaşlar, Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneğini arayıp yardım istedi. Dernekten gelen ekip, binanın bodrum katına giren yılanı yakaladı.

Yılanı görünce büyük paniğe kapılan mahalle sakinleri ekibe teşekkür ederken, yılan doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü.

EKİPLERDEN MAHALLELİYE TEŞEKKÜR

Türkiye Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ahmet Taşçı, yakaladıkları yılanın zehirsiz olduğunu belirterek, "Yılanlar düşündüğümüz gibi tehlikeli canlılar değildir, ancak onlar da kendi hayatını korumak için bazı şeyler yapacaktır. Elimizdeki yılan zehirsiz, yetişkin bir sarı yılan. Çok güzel bir tür. Yılanı bu alandan kurtardık, doğal alanına bırakacağız. Mahalleliye çok teşekkür ediyoruz, çünkü öldürmediler ve bizi aradılar. Biz de gelip aldık. Evinizde, çevrenizde bir yılanla karşılaştığınız zaman bize ulaşın, gelip alırız" dedi.

Öte yandan, bir kedinin yılana yaklaşması, yılanın kediye karşı kendisini koruması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.