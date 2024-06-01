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Öyle bir yerden çıktı ki! Kuaförde yılan paniği

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kartepe, Yılan, Kocaeli, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kadın kuaföründeki saç yıkama koltuğuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesindeki kadın kuaförüne yılan girdi. Yılanı gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu.

Öyle bir yerden çıktı ki! Kuaförde yılan paniği - 1. Resim

YILANI EKİPLER ÇIKARTABİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Saç yıkama koltuğuna gizlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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