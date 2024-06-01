Öyle bir yerden çıktı ki! Kuaförde yılan paniği
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kadın kuaföründeki saç yıkama koltuğuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesindeki kadın kuaförüne yılan girdi. Yılanı gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu.
YILANI EKİPLER ÇIKARTABİLDİ
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Saç yıkama koltuğuna gizlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı