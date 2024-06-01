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Evinde asılı halde ölü bulundu! İntihar etmeden önce 112'yi aramış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evinde asılı halde ölü bulundu! İntihar etmeden önce 112&#039;yi aramış

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Of ilçesinde bir şahıs kendini asarak intihar etti. Şahsın intihar etmeden önce 112'yi aradığı öğrenildi.

Dün gece saatlerinde Örtülü mahallesinde Ekrem Yerebasmaz (62) isimli şahıs, 112 Acil Merkezi'ni telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi.

EVİNDE ASILI HALDE BULUNDU

Bunun üzerine şahsın adresine gelen ambulans ve jandarma ekipleri Ekrem Yerebasmaz'ı evinde asılı halde buldu. Otopsi için Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yerebasmaz'ın cenazesi yapılacak işlemlerin ardından İstanbul Çavuşbaşı semtine gönderilecek.

Yerebasmaz'ın memleketine çay hasadı için geldiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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