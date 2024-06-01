Bu kez kurban kendisi oldu! Öldürdüğü kadınların cesetlerini domuzlara yedirmişti!

Kurbanlarını kadınlardan seçen Kanadalı azılı seri katil, cesetleri Vancouver kenti yakınlarında bulunan domuz çiftliğine atıp hayvanlarına yediriyordu. 2007 yılında müebbet hapis cezası alan 71 yaşındaki Robert Pickton, başka bir katilin kurbanı oldu. Pickton'ın çiftliğinde, 33 kadının kalıntıları ya da DNA'ları bulunmuştu.

Kanada’da yaşayan seri katil Robert Pickton’un cinayet işleme tutkusu kan dondurdu. Kurbanlarını kadınlardan seçen Pickton’un cesetleri domuzlarına yedirmesi de vahşetin bir başka boyutu... Altı kez ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuş ve 26 kadını öldürmekle suçlandıktan sonra 2007 yılında 25 yıllık maksimum şartlı tahliye uygunsuzluk süresi ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Pickton’un ölümü, 51 yaşındaki bir mahkumun elinden oldu.

HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kanadalı azılı seri katil Robert Pickton, hapishanede öldürüldüğü bildirildi. Pickton, insanları öldürerek cesetlerini domuzlarına yediriyordu. Kanada Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Pickton'un 19 Mayıs'ta Quebec eyaletindeki Port-Cartier Kurumunda başka bir mahkum tarafından uğradığı saldırının ardından dün hastanede öldüğü belirtildi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre polis sözcüsü Hugues Beaulieu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki bir mahkumun Pickton'a yönelik saldırıdan dolayı gözaltında olduğunu söyledi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Robert “Willie” Pickton altı kez ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuş ve 26 kadını öldürmekle suçlandıktan sonra 2007 yılında 25 yıllık maksimum şartlı tahliye uygunsuzluk süresi ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ONLARCA KADIN KAYBOLDU

Polis, Vancouver'ın Port Coquitlam banliyösündeki Pickton çiftliğini 22 yıldan uzun bir süre önce onlarca kadının kaybolmasıyla ilgili yıllar sürecek bir soruşturma kapsamında aramaya başladı.

Pickton'ın Port Coquitlam, British Columbia'daki çiftliğinde, çoğu Vancouver'ın Downtown Eastside bölgesinden toplanmış 33 kadının kalıntıları ya da DNA'ları bulundu.

DOMUZLARINI İNSAN CESETLERİYLE BESLEDİ

Bildirilene göre Pickton daha önce gizli bir polis memuruna toplam 49 kadını öldürdüğünü söyleyerek övünmüştü.

Duruşma sırasında savcılığın tanığı Andrew Bellwood, Pickton'ın kurbanlarını nasıl boğduğunu ve kalıntılarını domuzlarına yedirdiğini anlattığını söyledi. Sağlık yetkilileri daha önce, Pickton'ın çiftliğinden domuz eti almış olabilecek komşularına, etin insan kalıntıları içerebileceği endişesiyle, bozuk et uyarısında bulunmuştu.

ÖNCE CİDDİYE ALINMADI

Kız kardeşi Georgina Papin Pickton tarafından öldürülen Cynthia Cardinal, bu ayın başlarında Pickton'ın saldırıya uğradığı haberini içeren bir kısa mesaj aldığında mutluluktan “havalara uçtuğunu” söyledi. Bunu “karma” olarak adlandırdı.

Vancouver polisi, kayıpların çoğunun uyuşturucu kullanıcısı olması nedeniyle vakaları ciddiye almamakla eleştiriliyordu.

Kanada Ceza İnfaz Kurumu, Pickton saldırısıyla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada “Soruşturma, politika ve protokollere uyulup uyulmadığı da dahil olmak üzere saldırıyı çevreleyen tüm gerçekleri ve koşulları inceleyecektir” denildi.

Açıklamada, “Bu suçlunun davasının, yerli halklar, mağdurlar ve aileleri de dahil olmak üzere British Columbia'daki ve ülke genelindeki topluluklar üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunun farkındayız. Düşüncelerimiz onlarla birlikte” denildi.