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Horoz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Horoz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan ve 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Horoz Lojistik Kargo halka arzı kaç lot verdi merak edilirken hangi bankalarda satılacağı da araştırıldı. KAP'ta yer alan bilgilere göre sonuçları da açıklandı. İşte dağıttığı lot miktarı...

Talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları açıklanan Horoz Lojistik Kargo şirketinin kaç lot verdiği araştırılırken sonuçları açıklandı mı sorusu da vatandaşın gündeminde yer almıştı. HOROZ hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirkete dair bilgiler...

Hisse, 55,00 TL'den satışa çıkarken QNB Yatırım Finans Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacak. Sonuçlara göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi.

7 Haziran'da borsada işlem görmeye başlayacak olan HOROZ'un % 75’i yurt içi bireysel, % 25’i de yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.

Horoz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi - 1. Resim

Fonun kullanılacağı alanlar arasında %10-15 Elektrikli araç satın alımı, %10-15 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması, %20-25 E-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, %5-10 Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi, %40-45 İşletme sermayesi yer alıyor.

KAP'ta yer alan sonuçlar ise şöyle oldu:

"Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin (“Horoz Lojisitk’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına
denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda
yer almaktadır."

Horoz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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