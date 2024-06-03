Horoz Lojistik halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara ortalama 11 lot verdi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 19:37 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 19:44 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan ve 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Horoz Lojistik Kargo halka arzı kaç lot verdi merak edilirken hangi bankalarda satılacağı da araştırıldı. KAP'ta yer alan bilgilere göre sonuçları da açıklandı. İşte dağıttığı lot miktarı...