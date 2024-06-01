Altınkılıç Gıda halka arzı 4 Haziran’da Ana Pazar’da işlem görecek

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Altınkılıç Gıda ve Süt, talep toplama işlemlerini tamamladı. Satın alacak olanlar ise ne zaman borsada işlem görecek merak etmeye başladı. Hisse, ALKLC koduyla işlem görecek.

22,98 TL'den işlem görecek olan halka arz, 29-30 Mayıs tarihlerinde talep topladı. Bu hafta onaylanan şirket ile beraber 2 firma daha yer aldı. BİST işlem görme tarihi!

Altınkılıç Gıda halka arzı eşit dağıtım yapacak ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak.

Sonuçlarının açıklanmasının ardından işlem görme tarihi 4 Haziran olarak belirlendi. KAP'ta yer alan sonuçlar şöyle:

"Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve

Satış Yöntemi” ile 29 - 30 Mayıs 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22,98 TL’den talep toplanmıştır.

Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 33.885.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 778.677.300 TL olarak gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında

1.300.815 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 47.605.648 adet nominal değerli paylar

için 1.093.977.791,04 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 1.287.718 adet yatırımcıya 33.885.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır"