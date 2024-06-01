44 milyar liralık halka arz! İlk 5 ayda 20 şirket daha borsaya geldi

Koton, OBA Makarna, Bor Şeker, Altınkılıç Gıda, Lila Kâğıt, Horoz Lojistik gibi tüketicilerin yakından tanıdığı markaların da yer aldığı toplam 20 şirket bu yıl borsaya geldi. Bu şirketler 44 milyar 255 milyon TL halka arz geliri elde etti. Geçen yıl 1,42 milyar TL olan ortalama halka arz büyüklüğü, bu yıl 2,21 milyar TL’ye kadar yükseldi. 4,5 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım, bu yılın en büyük halka arzı olarak ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da halka arz furyası devam ederken, bu yılın ilk 5 ayında 20 şirket daha borsaya “merhaba” dedi. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 44 milyar 255 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketlerin kurumsallaşması, şeffaflaşması, prestijli yapıya kavuşması, ulusal ve küresel bir marka haline gelmesi bakımından borsaya açılmaları büyük katkı sağlıyor. Bu potansiyeli hayata geçiren şirketlerin, rekabet avantajı da elde ederek, sonraki yıllarda hasılatlarının hızla yükseldiği görülüyor.

2024’ÜN POPÜLER ARZLARI

2024’ye borsaya gelen şirketler arasında Koton Mağazacılık, Lila Kağıt, Horoz Lojistik, OBA Makarna, Bor Şeker, Artemis Halı, Altınkılıç Gıda gibi tüketicilerin yakından tanıdığı şirketler de yer aldı.

Bu arada Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2023 yılında Borsa İstanbul’a 56 yeni şirket gelmişti. Bu şirketler toplamda 80 milyar TL halka arz geliri elde etti. Ortalama halka arz büyüklüğü 1 milyar 428 milyon TL olmuştu.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜKLERİ ARTIYOR

Bu yıl ise halka arz büyüklüklerinin geçmiş yıllara göre arttığı dikkatlerden kaçmadı. Özellikle 3,5 milyar TL ve üzerindeki arzlarda yükseliş yaşanıyor. 2024’ün yenileri arasında yer alan OBA Makarnacılık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Koton Mağazacılık ve Lila Kâğıt; 3,5 milyar TL’yi aşan halka arz büyüklükleri ile öne çıktı.

Pasifik Donanım ve Yazılım, Alves Kablo, Artemis Halı, Özyaşar Tel, Onur Yüksek Teknoloji ve Altınkılıç Gıda da 1 milyar TL’nin altındaki arzlar arasında yer aldı.

Bu yılın ilk 5 ayında ortalama halka arz büyüklüğü de 2 milyar 213 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıla göre ortama büyüklükte yüzde 55’lik yükseliş kaydedildi.

İLK 5 AYDA GERÇEKLEŞEN HALKA ARZLAR

2024 yılının başlarında halka arzlar daha yavaş seyrederken; son 8 haftalık süreçte ivmelendi. Bu yıl borsaya gelen şirketler ve yaklaşık olarak halka arz büyüklükleri şöyle sıralanıyor:

1-Pasifik Donanım ve Yazılım; 945 milyon TL

2-Bor Şeker; 1 milyar 858 milyon TL

3-Limak Doğu Anadolu Çimento; 2 milyar 526 milyon TL

4-Alves Kablo; 778 milyon TL

5-OBA Makarnacılık; 3 milyar 780 milyon TL

6-Artemis Halı; 507 milyon TL

7-Mogan Enerji Yatırım Holding; 2 milyar 975 milyon TL

8-Odine Solutions Teknoloji; 1 milyar 326 milyon TL

9-IC Enterra Yenilenebilir Enerji; 3 milyar 695 milyon TL

10-Rönesans Gayrimenkul Yatırım; 4 milyar 503 milyon TL

11-Koton Mağazacılık; 4 milyar 166 milyon TL

12-Lila Kâğıt; 4 milyar 487 milyon TL

13-Altınay Teknoloji; 1 miyar 882 milyon TL

14-Koç Metalurji; 2 milyar 562 milyon TL

15-Hareket Mühendislik; 1 milyar 680 milyon TL

16-Özyaşar Tel; 873,6 milyon TL

17-Onur Yüksek Teknoloji; 976,6 milyon TL

18-Yiğit Akü; 2 milyar 601 milyon TL

19-Altınkılıç Gıda; 778,7 milyon TL

20-Horoz Lojistik; 1 milyar 353 milyon TL

HALKA ARZ HİSSELERİNDE SON DURUM

Bu arada yeni şirketlerin borsa performansı da yakından izleniyor. Son iki yılda borsaya açılan şirketlerin gösterdiği performansa göre hesaplanan Halka Arz Endeksi (XHARZ), 2023 yılını 79.701 puandan tamamlamıştı. Bu endeks, bu yıl 27 Şubat’ta 119.296 puan ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti. Son kapanışını ise 92.075 seviyesinden gerçekleştirdi. Her ne kadar yıl başına göre yüzde 15,50’lik bir yükseliş yaşansa da; zirveden gerileme yüzde 22,85 oldu. Bu yılki halka arzlarda da bazı hisselerin, açılış fiyatının altına gerilediği görüldü.

Analistler; sıkı para politikasının devrede olduğu yılın ilk yarısında, likidite daralmasıyla birlikte borsada işlem hacminin gerilediğini ve bunun özellikle BİST50 dışındaki şirketlerde hacimsiz düşüşlere sebep olduğunu belirtiyor.

ŞİRKETLER NASIL BORSAYA AÇILIYOR?

Halka arz olmak isteyen şirketlerin 2 önemli kriteri sağlaması gerekiyor. 2023 yılında 750 milyon TL hasılat ve 1,5 milyar TL aktif büyüklük ile 2022 yılında 270 milyon TL hasılat ve 450 milyon TL aktif büyüklük kriterlerini sağlayan şirketler; diğer bütün uyum süreçlerini de geçmeleri halinde, bu yıl arz başvurusunda bulunabiliyor. Bu kriterler her yıl güncelleniyor. Şu anda 50’ye yakın halka arz dosyasının da işlemlerinin devam ettiği belirtiliyor.