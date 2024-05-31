Yiğit Akü Malzemeleri halka arzının 2.9 Milyon katılım halinde 21 lot vermesi bekleniyor

29-30-31 Mayıs tarihleri aralığında talep toplayacak olan hisseyi satın almak isteyenler kaç lot verir aramasını yapıyor. YIĞIT hisse koduyla işlem görecek olan şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı da araştırılanlar arasında yer aldı. Olası lot miktarı...

Son zamanlarda gündemde yer alan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. hakkında merak edilenler arasında hangi bankalardan alınacağı, fiyatı ve kodu yer alırken detayları haberimizde derledik. En son SPK tarafından başvurusu onaylanan 3 hisse açıklandı.

SPK, bu hafta Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ve Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin başvurusunu onayladı.

29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayan hisse, 34,68 TL'den satışa çıkarken Halk Yatırım Menkul Değerler ve İntegral Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla alınabilecek. Katılım endeksine uygun olmayan firmanın fonunu kullanacağı alanlar arasında %20 Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları, %40 Lityum batarya fabrikası yatırımları, %30 İşletme sermayesi ve %10 Finansal borçların ödenmesi yer alıyor.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kaç lot vereceği netleşirken olası miktar şöyle:

2.5 Milyon katılım - 24 Lot

2.9 Milyon katılım - 21 Lot

3.3 Milyon katılım - 18 Lot

3.7 Milyon katılım - 16 Lot

4.1 Milyon katılım - 15 Lot

4.5 Milyon katılım - 14 Lot

4.9 Milyon katılım - 12 Lot