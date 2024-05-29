Horoz Lojistik Kargo halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 8 lot vermesi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 18:39 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 18:46 - Güncelleme:

Satış, Bankalar, Haber

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SPK tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber halka arz olan Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. satın almak isteyenler kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu aramasını yaptı. 55,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse, eşit dağıtım yapacak.