Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Horoz Lojistik Kargo halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 8 lot vermesi bekleniyor

Horoz Lojistik Kargo halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 8 lot vermesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Horoz Lojistik Kargo halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 8 lot vermesi bekleniyor
Satış, Bankalar, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber halka arz olan Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. satın almak isteyenler kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu aramasını yaptı. 55,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse, eşit dağıtım yapacak.

HOROZ hisse koduyla satışa çıkacak olan şirketi satın almak isteyenler hangi bankada var, ne zaman işlem görecek gibi sorulara cevap aradı. İşte bilgiler...

Hisse, 55,00 TL'den Ana Pazar'da işlem görecek ve 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun değildir. Büyüklüğü 1,3 Milyar TL olurken açıklığı %33,63 olarak açıklanan hisseyi aşağıda yer alan bankalar aracılığıyla satın alabileceksiniz.

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 8 lot vermesi bekleniyor - 1. Resim

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 8 lot vermesi bekleniyor - 2. Resim

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 8 lot vermesi bekleniyor - 3. Resim

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın gündeminde olan Mats Hummels'ten geleceği hakkında açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerAnkara Kalecik’te 2.7 büyüklüğünde deprem olduAvrupa Konferans Ligi finalinde olan Fiorentina’nın teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano yapacak - HaberlerAvrupa Konferans Ligi finalinde olan Fiorentina’nın teknik direktörlüğünü Vincenzo Italiano yapacakHababam Sınıfı Uyanıyor filmi 1976 yılında Adile Sultan Kasrı'nda çekildi - HaberlerHababam Sınıfı Uyanıyor filmi 1976 yılında Adile Sultan Kasrı'nda çekildiGeçtiğimiz ay beyninde pıhtı atan ve tekrar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun açıklanması bekleniyor - HaberlerGeçtiğimiz ay beyninde pıhtı atan ve tekrar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun açıklanması bekleniyorKüçükçekmece Beşyol durağında metrobüs yangını sebebiyle seferler yavaşladı - HaberlerKüçükçekmece Beşyol durağında metrobüs yangını sebebiyle seferler yavaşladıGelinim Mutfakta’da bugünün birinci olan ismi 18 puanla Zeynep oldu - HaberlerGelinim Mutfakta’da bugünün birinci olan ismi 18 puanla Zeynep oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...