Horoz Lojistik Kargo halka arzı 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 55,00 TL'den talep toplayacak

Halka arz sonuçlarına göre 13 lot dağıtacak olan Onur Yüksek hissesi 28 Mayıs'ta işlem görecek

Halka arz sonuçlarına göre 13 lot dağıtacak olan Onur Yüksek hissesi 28 Mayıs'ta işlem görecek

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Horoz Lojistik Kargo halka arzı gündemde yer alırken katılım endeksine uygun mu, ne zaman talep toplayacak gibi sorular merak edildi. Satın almak isteyen vatandaşlar hangi bankalarda olduğunu ve kodunu araştırmaya başlamıştı. Şirket, 55,00 TL'den satışa çıkacak.

Bu haftanın halka arz takviminin belirlenmesiyle beraber satışa çıkacak olan şirketler de netleşti. HOROZ kodu ile talep toplayacak olan şirkete dair merak edilenler arasında vereceği lot miktarı ve satışa çıkacağı bankalar yer aldı. Olası lot miktarına dair bilgiler.

HOROZ, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından halka arz sonuçlarının belirlenmesiyle beraber işlem görme tarihini duyuracak.

Eşit dağıtım yapacak olan hisse, katılım endeksine uygun olmazken T1-T2 kullanılamayacak. Arz büyüklüğü 1,3 Milyar TL, açıklığı %33,63 olarak belirlendi.

Sonuçların açıklanmasıyla beraber dağıtacağı lot miktarı belli olurken tahmini miktar şöyle:

2.1 Milyon katılım - 8 Lot

2.5 Milyon katılım - 7 Lot

2.9 Milyon katılım - 6 Lot

3.3 Milyon katılım - 5 Lot

3.7 Milyon katılım - 5 Lot

4.1 Milyon katılım - 4 Lot

4.5 Milyon katılım - 4 Lot

4.9 Milyon katılım - 3 Lot

Şirketin fonu kullanacağı alanlar arasında %10-15 Elektrikli araç satın alımı, %10-15 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması, %20-25 E-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, %5-10 Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi, %40-45 İşletme sermayesi yer aldı.