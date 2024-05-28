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Horoz Lojistik Kargo halka arzı 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 55,00 TL'den talep toplayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Horoz Lojistik Kargo halka arzı 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 55,00 TL&#039;den talep toplayacak
Horoz, Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Horoz Lojistik Kargo halka arzı gündemde yer alırken katılım endeksine uygun mu, ne zaman talep toplayacak gibi sorular merak edildi. Satın almak isteyen vatandaşlar hangi bankalarda olduğunu ve kodunu araştırmaya başlamıştı. Şirket, 55,00 TL'den satışa çıkacak.

Bu haftanın halka arz takviminin belirlenmesiyle beraber satışa çıkacak olan şirketler de netleşti. HOROZ kodu ile talep toplayacak olan şirkete dair merak edilenler arasında vereceği lot miktarı ve satışa çıkacağı bankalar yer aldı. Olası lot miktarına dair bilgiler.

HOROZ, 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından halka arz sonuçlarının belirlenmesiyle beraber işlem görme tarihini duyuracak.

Horoz Lojistik Kargo halka arzı 29-30-31 Mayıs'ta 55,00 TL'den talep toplayacak - 1. Resim

Eşit dağıtım yapacak olan hisse, katılım endeksine uygun olmazken T1-T2 kullanılamayacak. Arz büyüklüğü 1,3 Milyar TL, açıklığı %33,63 olarak belirlendi. 

Sonuçların açıklanmasıyla beraber dağıtacağı lot miktarı belli olurken tahmini miktar şöyle:

2.1 Milyon katılım - 8 Lot 

2.5 Milyon katılım - 7 Lot 

2.9 Milyon katılım - 6 Lot 

3.3 Milyon katılım - 5 Lot 

3.7 Milyon katılım - 5 Lot 

Horoz Lojistik Kargo halka arzı 29-30-31 Mayıs'ta 55,00 TL'den talep toplayacak - 2. Resim

4.1 Milyon katılım - 4 Lot 

4.5 Milyon katılım - 4 Lot 

4.9 Milyon katılım - 3 Lot 

Şirketin fonu kullanacağı alanlar arasında %10-15 Elektrikli araç satın alımı, %10-15 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması, %20-25 E-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, %5-10 Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi, %40-45 İşletme sermayesi yer aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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