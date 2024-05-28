Özyaşar Tel halka arzı OZYSR hisse koduyla 29 Mayıs'ta işlem görmeye başlayacak

Bu haftanın takvimine göre Altınkılıç Gıda ve 2 hisse daha halka arz oluyor (27 Mayıs)

Bu haftanın takvimine göre Altınkılıç Gıda ve 2 hisse daha halka arz oluyor (27 Mayıs)

23-24 Mayıs aralığında talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Özyaşar Tel ve Galvanizleme şirketini takip edenler ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi araştırmaya başladı. Eşit dağıtım yapan hisseyi satın almak isteyenler QNB Yatırım Finansman Menkul Değerler aracılığıyla alabilirken işlem görme tarihi halka arz sonuçlarının ardından belli oldu.

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisselerden bir tanesi olan Özyaşar Tel ve Galvanizleme, talep toplama işlemlerini tamamladı. Vatandaşlar ise ne zaman borsada işlem göreceğini araştırmaya başlarken katılım endeksine uygunluğunu da merak etti. İşte halka arz sonuçlarına göre verdiği lot miktarı...

Hisse, eşit dağıtım olarak OZYSR koduyla 29 Mayıs'ta Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. 28,00 TL'den satışa çıkacak ve QNB Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek.

Fonun kullanılacağı alanlar arasında %30 İşletme sermayesi, %40 Finansman maliyetinin azaltılması, %30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları yer aldı.

KAP'ta yer alan bilgilere göre sonuçlar şöyle:

"Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.’nin (“Özyaşar Tel” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 28,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 26.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5.200.000 TL nominal değerli payların tamamı ile birlikte toplam 31.200.000 TL nominal payın satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 873.600.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka Arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 56.114.836 nominal değerli pay karşılığı 1.587.563 adet emir ile toplam 1.571.215.408 TL’ye ulaşmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 54.364.684 nominal değerli pay karşılığı 1.564.428 adet emir ile toplam 1.522.211.152 TL talep kabul edilmiştir. Talep tutarı ek satış öncesi halka arz büyüklüğünün 2,16 katına denk gelmektedir. Yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."