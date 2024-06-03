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Haberler > Ekonomi > Borsada böylesi görülmedi! Halka arzlar artarken, yatırımcı sayısı düşüyor

Borsada böylesi görülmedi! Halka arzlar artarken, yatırımcı sayısı düşüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borsada böylesi görülmedi! Halka arzlar artarken, yatırımcı sayısı düşüyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! BİST100, geçen hafta 10.400 puandan kapanış gerçekleştirdi. Endeks, iki hafta önce gördüğü 11.088 zirvesinden itibaren %6,2 geriledi ve kritik desteklere çekildi. Yakın geçmişte halka arzlarda birlikte yatırımcı sayısı yükseliyordu. Ancak son iki haftada 6 yeni halka arz gelmesine rağmen, borsada yatırımcı sayısı 287 bin kişi azaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta, kritik 10.400 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Borsa haftalık bazda %2,58 düşerek “en fazla kaybettiren” yatırım aracı oldu. Geçen hafta BİST100 endeksine dahil şirketler arasında Garanti Bankası, Turkcell, Vestel Beyaz Eşya, Enka İnşaat ve İş Bankası, %8,61-%4,34 arası değer artışıyla “en çok yükselen” hisseler oldu. Reeder Teknoloji, EnerjiSA, Bera Holding, Agrotech Teknoloji ve Ahlatçı Gaz Dağıtım da %12,54-%11,69 arası değer kaybıyla birlikte “en fazla düşen” hisseler olarak öne çıktı.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Endeksin son kapanışı, TL bazında önemli destek olan 10.400-10.300 bandında gerçekleşti. Bu seviyeler aynı zamanda döviz bazında da kritik konumda bulunan 322 dolar desteğine işaret ediyor. Analistler, borsada geçen hafta kapanışının “satış” eğiliminde gerçekleştiğini; bu hafta da satış baskısının devam etmesi halinde, aşağıda 10.270-10.050 bandının görülebileceği uyarısında bulunuyor. Yukarıda ise 10.550-10.700 bandının ilk direnç bölgesi olarak izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

GÖZLER BANKA HİSSELERİNDE

İki hafta önce Yapı Kredi Bankası’nın, First Abu Dhabi Bank'a satılacağı yönündeki haberler; borsayı, banka hisseleriyle birlikte 11.000 seviyesinin üzerine taşımıştı. Cuma günü borsa kapandıktan sonra Koç Holding tarafından yapılan açıklamada; satış için ön görüşmelerde bir sonuca varılamadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığı ifade edildi. Yeni haftada bu gelişmenin de yansımaları izlenecek.

Endeks, son kapanışı itibarıyla zirve seviyesinin yüzde 6,2 gerisinde bulunyor.

YATIRIMCI SAYISI DÜŞÜYOR

Bu arada hisse senedi piyasalarında yatırımcı sayısında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 17 Mayıs ile biten haftada 8 milyon 624 milyon olan toplam pay senedi yatırımcı sayısı, 31 Mayıs ile biten haftada 8 milyon 337 bine kadar geriledi. 6 yeni halka arz için talep toplanan son iki haftalık süreçte yatırımcı sayısının 287 bin kişi azaldığı görüldü.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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