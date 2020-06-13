Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitenin Malatya -Elazığ karayolu 8. kilometrede bulunan merkez kampüsünde bulunan merkez laboratuvarda, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kısa sürede söndürülürken, Yangın esnasında laboratuvarda kimsenin bulunmadığı ve maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.