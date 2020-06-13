Üniversitenin Malatya -Elazığ karayolu 8. kilometrede bulunan merkez kampüsünde bulunan merkez laboratuvarda, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kısa sürede söndürülürken, Yangın esnasında laboratuvarda kimsenin bulunmadığı ve maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
Üniversite laboratuvarında yangın
13.06.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya İnönü Üniversitesi laboratuvarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Üniversitenin Malatya -Elazığ karayolu 8. kilometrede bulunan merkez kampüsünde bulunan merkez laboratuvarda, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kısa sürede söndürülürken, Yangın esnasında laboratuvarda kimsenin bulunmadığı ve maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yangın,Malatya İnönü Üniversitesi,laboratuvar,
710756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710756.aspx
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