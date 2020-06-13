Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Paraşütçü Tepesi yakınlarında meydana geldi. Süleymanapaşa ilçesinden Şarköy ilçesine seyir halinde olan Kerem U’nun idaresindeki 34 RV 1528 plakalı midibüs kontrolden çıkarak karşıdan gelen 59 AAT 375 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile midibüs bariyerleri de aşarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpan midibüs, 50 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce uçurumun dibinde duran midibüsten sürücü Kerem U, Sabeh U. ve bebeği Rabia U. yaralı halde çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Midibüsün yolu kapatması nedeniyle yol trafiğe tamamen kapatılırken, onlarca araç yolun trafiğine açılmasını bekledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya karışan otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, uçurumun kıyısında bulunan midibüsün yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.