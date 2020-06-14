Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi’nden 15 kişi Gaziantep iline taziye ziyaretine gitmiş, taziye dönüşünde karantinaya alınmışlardır. Taziyeden dönen vatandaşlardan 1 kişide koronavirüs tespit edilmiştir. Taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım. Riskin farkında olalım” denildi.