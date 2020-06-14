Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Gürpınar ilçesi Parmakkapı Mahallesi’nden 15 kişi Gaziantep iline taziye ziyaretine gitmiş, taziye dönüşünde karantinaya alınmışlardır. Taziyeden dönen vatandaşlardan 1 kişide koronavirüs tespit edilmiştir. Taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe merkezi ve mahallede birçok kişiyle temas ettikleri tespit edildiğinden, Parmakkapı Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Filyasyon ekipleri ilçede ve mahallede çalışma başlatmıştır. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Toplu etkinlikler, taziye, mevlit organizasyonları yapmayalım. Riskin farkında olalım” denildi.
Taziyeden dönen kişide koronavirüs tespit edilince mahalle karantinaya alındı
14.06.2020 - 13:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’dan Gaziantep’e taziyeye giden 15 kişiden birinde dönüşte koronavirüs tespit edilmesi üzerine bir mahalle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : taziye,koronavirüs,mahalle,
710944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/710944.aspx
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