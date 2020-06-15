Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara kara yolu Adliye Sarayı kavşağında meydana geldi. M.B. yönetimindeki otomobil ile A.D. idaresindeki cip henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.